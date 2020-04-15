Заарештованому за держзраду генералу СБУ можуть пом'якшити покарання – Ступак

Справа генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, заарештованого за підозрою в державній зраді і підготовці терактів, може бути перекваліфікована: перша – на статтю про шахрайство, друга – на статтю про підготовку замовного вбивства.

Про це в ефірі ObozTV розповів колишній співробітник Головного управління Служби безпеки України в місті Києві, консультант комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Ступак.

За його словами, наявні аудіо та відеозаписи свідчать про необгрунтованість звинувачень в теракті. "Стаття терористичний акт – це дуже-дуже натягнуто", – сказав експерт.

"Теракт – це коли людина скоїла вбивство, наражаючи на небезпеку оточуючих. Наприклад, підпал, вибух, що призвело до масового ураження людей. Але тут мова не йшла про масове вбивство – йшлося про вбивство однієї особи", – пояснив він.

Щодо звинувачення у держзраді Шайтанов може використовувати такий аргумент: "Та я тільки гроші хотів взяти і зникнути", тобто шахрайство", – припустив Ступак.

Затримання генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова СБУ

Як писав OBOZREVATEL, 14 квітня СБУ затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів завербованого Росією генерал-майора відомства Валерія Шайтанова, 15 квітня - його заарештували.

Офіцери, які служили з ним, повідомили, чим він "прославився".