Режиссер-фанат Путина предрек крах "Л/ДНР"244Читати матеріал російською
Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров признал, что Россия игнорирует выполнение Минских соглашений, поскольку они ведут к потере страной-агрессором контроля над оккупированным Донбассом.
Более того, он считает неизбежным возвращение захваченных террористами "Л/ДНР" территорий в состав Украины. Такое признание ярый сторонник путинского режима сделал в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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