Режисер фільму про Стуса розкрили деталі майбутньої прем'єри

Режисер фільму про Стуса розкрили деталі майбутньої прем'єри27 Читати матеріал російською
Режисер документального фільму про Василя Стуса Олександр Авшаров, розповів про те, як іде робота над фільмом та чи чекає він судових позовів від Віктора Медведчука.
Авшаров, який пішов з телеканалу ZiK ще у липні цього року, розповів, що їхній фільм - це спроба розповісти про легендарного поета, патріота та дисидента не як про монументальну постать, а про його життя батька, чоловіка та людини. В цьому, за словами режисера, їм допоміг син поета Дмитро, який змінив своє негативне ставлення до знімальної групи після того, як йому розповіли про ідею фільму і який брав активну участь у роботі над цією документальною стрічкою, прем'єра якої очікується восени цього року.
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