Ретро-шоу "Епоха джазу" в гостях у "Бурчук Live"

Учасники ретро-шоу "Епоха джазу" завітали до прямого етеру інфо-панк шоу "Бурчук Live".

Вони розповіли, що 5 січня у Caribbean Club відбудеться концерт цього проекту.

"Це музично-танцювальне шоу про розважальний джаз", - зазначив фронтмен гурту.

Музиканти виконали декілька пісень наживо у прямому етері "Бурчук Live".

"По-перше - це дуже красиво: багато блиску, наряд із пір'я, багато золота; а, по-друге, - сама естетика нас заворожує", - розповіли танцівниці цього проекту.

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