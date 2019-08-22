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Ремонт мосту в Станиці почнуть вже після свят: військовий експерт

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Українська сторона проінформувала представників ОБСЄ про те, що завершила розмінування і готова перейти до ремонту мосту в Станиці Луганській.

Військовий експерт Олег Старіков підтвердив, що українська сторона подала відповідну заяву до ОБСЄ, і тепер там чекають на аналогічну заяву з боку окупантів. Він зазначив, що за планом роботи мали початись сьогодні до обіду. На думку Старікова сьогодні представники ОБСЄ нічого не отримають від терористів "Л/ДНР", і він прогнозує, що ремонтні роботи розпочнуться вже після Дня незалежності.

Зараз, за словами експерта, відбувається тиск з боку українських дипломатів на протилежну сторону із приводу дотримання досягнутих домовленостей.

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Олег Стариков
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