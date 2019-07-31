Ремонт мосту в Станиці Луганській: чи можна довіряти домовленостям

Екс-голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз прокоментував перемовини щодо ремонту мосту біля КПВВ "Станиця Луганська".

Він зазначив, що вже неодноразово піднімалось питання відкриття пропускного пункту поблизу населеного пункту Золоте, а для цього необхідно розвести війська. Експерт висловив побоювання, що під час розведення військ може відбутись недотримання домовленостей, і відійти зі своїх позицій можуть лише українські війська. Він нагадав, що в 2016 році, коли виникла подібна ситуація, керуючись Мінськими домовленостями, Україна відвела свої війська і повністю втратила контроль над цим мостом. Гарбуз заявив, що лише за одну ніч бойовики закріпились на позиціях, які звільнили ЗСУ.

На основі цього негативного досвіду Гарбуз негативно оцінює нові домовленості щодо розведення військ.

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