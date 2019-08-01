Рекордно низькі ринкові ціни на газ в Європі: які наслідки це матиме для України

Експерт з енергетичних питань Іван Надеїн прокоментував зниження ціни на газ для промислових споживачів на 7,5%.

Він зазначив, що сьогодні кон'юктура Європейського ринку газу є дуже привабливою для промисловості. За словами експерта, ціни рекордно впали. Експерт зазначив, що в Європі ціна на газ утворюється за загальноприйнятою ринковою практикою: попит і пропозиція. Україна, за його словами, за останні декілька років зробила дуже багато для створення вільного ринку газу і ці кроки сьогодні дозволяють купувати газ дешевше. На даний момент близько ста трейдерів можуть купувати газ в Європі за будь-якими цінами, актуальними на момент закупівлі, тому передбачити, яка буде ціна на газ за кілька місяців неможливо, оскільки, за словами Надеїна, сьогодні ціну на газ формує ринок.

Надеїн також заявив, що активне закачування російського газу за невигідними умовами може також свідчити про можливість припинення транзиту із 1 січня 2020 року.

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