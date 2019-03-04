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Реконструкція Шулявського моста обернеться корками, втратою часу і грошей

1.5тЧитати матеріал російською

Інженер, експерт з питань транспорту Віктор Петрук зазначив, що через відсутність трас-дублерів, навантаження від перекриття для капітального ремонту Шулявського шляхопроводу буде перенесено на вулицю Теліги, Лук'янівську площу та Індустріальний міст. Крім щоденної втрати водіями у корках десятків зайвих хвилин, місто буде втрачати близько 250 млн грн регіонального внутрішнього продукту.

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