Реконструкція Шулявського моста обернеться корками, втратою часу і грошей

Реконструкція Шулявського моста обернеться корками, втратою часу і грошей1.5тЧитати матеріал російською
Інженер, експерт з питань транспорту Віктор Петрук зазначив, що через відсутність трас-дублерів, навантаження від перекриття для капітального ремонту Шулявського шляхопроводу буде перенесено на вулицю Теліги, Лук'янівську площу та Індустріальний міст. Крім щоденної втрати водіями у корках десятків зайвих хвилин, місто буде втрачати близько 250 млн грн регіонального внутрішнього продукту.
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