Рекомендації від ВООЗ та новий штам "COVID-19" – коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 07:20, 17.02.2021 Оновлено: 07:44, 17.02.2021

Рекомендації від ВООЗ та новий штам "COVID-19" – коронавірусні хроніки

  • ВООЗ: людям, які перехворіли на "COVID-19", варто робити щеплення.

  • Велика Британія виявила ще один штам коронавірусу.

  • Невтішні прогнози зі Сполучених Штатів і новації для щеплених в Ізраїлі.

Детально про це – дивіться в коронавірусному огляді.

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