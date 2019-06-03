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Рейтинги популярності партій на виборах в Раду: '' Слуга народу '' знову в лідерах

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До Верховної Ради України за умови 5% бар'єру пройшли б чотири партії, якби вибори відбулися найближчої неділі. Виборці віддали б свої голоси таким політичним силам, як "Слуга народу", "Опозиційна платформа — За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Про це свідчать підсумки ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень імені Яременка, передає Інтерфакс-Україна.

Так, "Слугу народу" готові підтримати 30,8% з усіх опитаних, "Опозиційну платформу — За життя" — 8,2%, "Європейську солідарність" — 7,9%, ВО "Батьківщина" — 7% респондентів.

Партія "Сила і честь" Ігоря Смешка набрала б 4,8%, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка — 3,5%.

Партію "Голос", лідером якої є співак і музикант Святослав Вакарчук, підтримали б 2,5% опитаних.

Серед тих, хто визначився із вибором (1 504 респонденти) і голосуватиме, за "Слугу народу" проголосували б 40,9%, за "Опозиційну платформу — За життя" — 11,1%, "Європейська солідарність" набирає 10,5%, ВО "Батьківщина" — 9,3%, "Сила і честь" — 4,9% опитаних. Високі шанси подолати прохідний бар'єр є і в партії "Громадянська позиція" Гриценка, за яку проголосували б 4,8% тих, хто визначилися із вибором.

Також певні шанси на подолання прохідного бар'єру має "Голос" Вакарчука, за яку готові проголосувати 3,3% респондентів.

Партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку на сході країни (51,7% серед тих, хто визначилися з вибором), рівну в центрі і на півдні країни, нижчу на заході України і найнижчу на Донбасі (34,9%).

Партію "Опозиційна платформа — За життя" готові підтримати 41,9% тих, хто визначився, на Донбасі і 17,9% на сході, при тому значно менше в інших регіонах. "Європейська солідарність", навпаки, має відносно високу підтримку на заході (15,1%) і півдні (13%) країни, і значно нижчу в інших регіонах.

У ВО "Батьківщина" відносно рівномірна підтримка (8,9-11,2%) майже в усіх регіонах, крім Донбасу і Сходу, де за неї проголосували б менше 4,7 і 4,8% тих, хто визначилися з вибором відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними опитування Міжнародного дослідницького центру BURI, проведеного з 13 по 17 травня, до нового складу Верховної Ради України мають високий шанс увійти такі політичні партії, як "Слуга народу" (34,7%), "Опозиційна платформа — За життя" (15,1%), "Батьківщина" (9,5%) і Блок Петра Порошенка "Солідарність", яка вже перейменована на "Європейську солідарність" (8,9%).

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