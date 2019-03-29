Рейтинги і результати виборів: експерт розповів, на скільки помиляються соцопитування

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто зізнався, що останні дозволені законодавством оприлюднені результати опитувань відображають картину виборчих вподобань, яка складається за тиждень до дня голосувань. За його словами, зміни у електоральних позиціях, під впливом тих чи інших фактів, оприлюднених у ЗМІ, не може змінитись.

Він наголосив, що похибки у результатах опитувань і результатами голосувань бувають, але не перевищуються 5%. А найбільші похибки у 7% було зафіксовано лише двічі, за весь час проведення таких досліджень в Україні.

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