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6 грудня • оновлено в 19:55
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Рейтинг захворювань на кір: Україна в одному ряду із Конго

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Ексзаступниця Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко у прямому етері на ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки"

Вона прокоментувала новий світовий рейтинг захворювання на кір, згідно до якого Україна опинилася серед країн-лідерів за випадками цієї хвороби.

"Однозначно можна сказати, що кількість вакцинованих людей збільшується, адже відбувається поставка вакцин в Україну. Останнім часом були проблеми із поставкою вакцин та був високий рівень недовіри до якості цих вакцин. Все це призвело до того, що велика кількість дітей, майже 60%, які народились з 2007-2008 року, вони мали відмови від вакцинації. А зараз уряд регулярно задовільняє потреби у вакцині, тому тенденція покращується", - заявила екс-депутатка.

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Ірина Сисоєнко
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Триперный гадюшник.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Нужно привить и изолировать, этот зоопарк с почварами.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрагабонский мир,с чубажо-пыми обезьянами.
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