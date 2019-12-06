Рейтинг захворювань на кір: Україна в одному ряду із Конго

Ексзаступниця Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко у прямому етері на ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки"

Вона прокоментувала новий світовий рейтинг захворювання на кір, згідно до якого Україна опинилася серед країн-лідерів за випадками цієї хвороби.

"Однозначно можна сказати, що кількість вакцинованих людей збільшується, адже відбувається поставка вакцин в Україну. Останнім часом були проблеми із поставкою вакцин та був високий рівень недовіри до якості цих вакцин. Все це призвело до того, що велика кількість дітей, майже 60%, які народились з 2007-2008 року, вони мали відмови від вакцинації. А зараз уряд регулярно задовільняє потреби у вакцині, тому тенденція покращується", - заявила екс-депутатка.

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