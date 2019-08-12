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Рейтинг Путіна летить вниз, і візит до Криму це підтверджує: оцінка експерта

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Голова Міністерства закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко прокоментував візит президента РФ Влодимира Путіна до окупованого Криму.

Він заявив, що усі подібні візити Україна має кваліфікувати відповідно до свого законодавства. Ці порушення накопичуються, і потім їх можна використати для розгляду у міжнародних судах, додав експерт.

Він також зазначив, що подібне стається через те, що рейтинг Путіна стрімко летить вниз. Експерт оцінює рейтинг президента РФ в 42-43%. Для російських царів такиі цифри - це катастрофа. В демократичній країні - це дуже висока цифра, яка свідчить про довіру та підтримку, а в авторитарних режимах це може свідчити про початок кінця, заявив Огризко.

Тому Путіну потрібні зовнішні картинки, які б відволікали увагу від проблем в РФ, додав він.

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Володимир Огризко
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