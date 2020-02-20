Рейс з Китаю прибув в Україну: лікарка-вірусологиня
Лікарка-вірусологиня, докторка медичних наук Алла Мироненко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".
Вона прокоментувала, чому українцям не варто боятись прибуття своїх співвітчизників з Китаю та поширення коронавіруса в Україні.
"Справа в тому, що все організовано так, щоб ті, хто приїхали, витримали найдовший інкубаційний період - 14 днів під наглядом. Якщо ніхто з них не захворіє, то вони не інфіковані і нічого не привезуть. До цього довго готувалися, відкладали літак то на один тиждень, потім ще", - заявила лікар.
Вона зазначила, що даний вірус без носія не проживе більше тижня.
"Вірус не виживе на поверхнях, у нього для цього немає ніяких засобів. Він короткий час може там перебувати, а так він потребує людину. Якщо у людини немає зараження, або вона вже перехворіла, то все - вірус гине", - зазначила вірусолог.
Причиною протестів проти прибуття українців з Китаю на Батьківщину вона назвала просту непроінформованість населення.
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".