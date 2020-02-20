Рейс з Китаю прибув в Україну: лікарка-вірусологиня

Лікарка-вірусологиня, докторка медичних наук Алла Мироненко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала, чому українцям не варто боятись прибуття своїх співвітчизників з Китаю та поширення коронавіруса в Україні.

"Справа в тому, що все організовано так, щоб ті, хто приїхали, витримали найдовший інкубаційний період - 14 днів під наглядом. Якщо ніхто з них не захворіє, то вони не інфіковані і нічого не привезуть. До цього довго готувалися, відкладали літак то на один тиждень, потім ще", - заявила лікар.

Вона зазначила, що даний вірус без носія не проживе більше тижня.

"Вірус не виживе на поверхнях, у нього для цього немає ніяких засобів. Він короткий час може там перебувати, а так він потребує людину. Якщо у людини немає зараження, або вона вже перехворіла, то все - вірус гине", - зазначила вірусолог.

Причиною протестів проти прибуття українців з Китаю на Батьківщину вона назвала просту непроінформованість населення.

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