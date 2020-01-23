Рейдерство в Київметробуді – злочин проти киян

“Геть незаконне керівництво Київметробуду!" З таким гаслом вийшли працівники підприємства під стіни столичного інформаційного агентства.

В той час як у самому приміщені незаконно призначений очільник компанії Костянтин Салій розповідав про причини свого призначення. Працівники "Київметробуду", що вийшли на мітинг, зазначають: призначення нового голови - незаконне та відбувалося в інтересах скандального Максима Микитася.

А на своїй сторінці у соц мережах Міністр Юстиції Денис Малюська, ситуацію навколо Київметрбуду, взагалі назвав прямим рейдерством. Хоча учасники злочину вважають інакше. І під час пресконференції намагались довести некомпетентність міністерства та господарського суду київської області. Адже рішення обох органів влади вказали саме на рейдерство.

Але під ударом опинились не лише працівники Київметрбуду, невдоволена учасниця конференції помстилась журналістам за оприлюднення фактів злочину її керівників

Тепер на рахунку рейдерів злочини не лише з фальсифікацією відомостей єдиного державного реєстру. Бо погроза життю – це кримінал, яким також займуться правоохоронці. Тим часом у Київметробуді кажуть: сил вистачить і компанію зберегти і вчасно виконати проект подовження гілки метро на виноградар

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