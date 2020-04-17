Рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"!

Відео 14:34, 17.04.2020 Оновлено: 14:42, 17.04.2020

рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"!

Київ, вулиця Миколи Грінченка, 4 бізнес-центр "Горизонт Кепітал"

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