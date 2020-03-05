Реформа децентралізації: як вона впроваджується в Україні

Лауреат премії "Людина року 2019" у номінації "Лідер об'єднаної територіальної громади року" Віталій Гринчук у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програми "Бурчук LIVE".

Він прокоментував процес впровадження реформи децентралізації в Україні.

"Децентралізація - це добре. Це одна з основних реформ, яка успішно реалізується. ми це відчуваємо на своїй громаді, а це майже 19 000 людей. За кілька років нам вдалось намалювати стратегію розвитку громади в галузях освіти, медиціни, житлово-комунального господарства, словом у тих галузях, де десятиліттями нічого не відбувалося. Словом - ця реформа є дуже важливою та дієвою", - заявив Гринчук.

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