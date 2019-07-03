Реєстрація Клюєва кандидатом в депутати: експерт пояснив, чого не вистачало ЦВК

Експерт із конституційного права Центру Політико-Правових Реформ Богдан Бондаренко наголосив, що до нині достоіменно визначити реальне місцезнаходження Андрія Клюєва після 2014 року державні органи влади не мали можливості.

Наразі, зазначив експерт, що йому невідомо про зміст листа міністра МВД Арсена Авакова ім'я глави ЦВК Тетяни Сліпачук. За його словами, очільник МВС мав би надати таку інформацію, на підставі якою ЦВК зможе зробити висновок про відсутність ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва в Україні.

Він нагадав, що на думку Верховного суду ЦВК враховувала не ті докази, які б мала врахувати. Проте, за словами експерта, проблема Клюєва полягає в тому, що він незаконно перетинав український кордон і Державна міграційна служба просто не має інформації про перетин кордону Клюєвим у 2014 році.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!