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20 грудня • оновлено в 15:03
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Реєстр педофілів: ВР прийняла новий законопроект

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Криміналіст Анна Маляр у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили та Влади Цуркан.

Вона прокоментувала новини щодо появи реєстру педофілів в Україні.

"Раніше були подані альтернативні законопроекти, щоб заблокувати прийняття того законопроекту, про який зараз іде мова. Але президент заветував альтернативні проекти, і зараз прийнятий той, якйи мав переваги, авторкою якого була я. Він зібрав тисячі підписів під петицією, і вже став законопроектом. А питання хімічної кастрації не просто знято, ситуація для хворих на педофілію, як вчиняли статеві злочини, із прийняттям цього законопроєкту погіршилася", - заявила криміналіст.

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Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Ганна Маляр
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