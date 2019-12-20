Реєстр педофілів: ВР прийняла новий законопроект

Криміналіст Анна Маляр у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили та Влади Цуркан.

Вона прокоментувала новини щодо появи реєстру педофілів в Україні.

"Раніше були подані альтернативні законопроекти, щоб заблокувати прийняття того законопроекту, про який зараз іде мова. Але президент заветував альтернативні проекти, і зараз прийнятий той, якйи мав переваги, авторкою якого була я. Він зібрав тисячі підписів під петицією, і вже став законопроектом. А питання хімічної кастрації не просто знято, ситуація для хворих на педофілію, як вчиняли статеві злочини, із прийняттям цього законопроєкту погіршилася", - заявила криміналіст.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!