Речник ''Правого сектору'' і досі лишається громадянином РФ

Речник "Правого сектору" Артем Скоропадський прокоментував, що він досі залишається громадянином Російської Федерації.

Він заявив, що Порошенко усім збрехав, коли обіцяв, що надасть українське громадянство усім, хто воював.

"Я народився в Москві, і жив в Криму з 1993 року, а з першого дня існування "Правого сектору", я є речником цієї організації. Українського паспорту я досі не маю, тому що Порошенко нас всіх "обманув". Він у перший рік ского правління, з трибуни Верховної Ради сказав. що він надасть українське громадянство усім, хто воював. Я, условно говоря, не воював, але я був волонтером фронту. Тепер ми бачимо заяви Зеленського, який обіцяє дати громадянство усім. хто воював, був волонтером фронту та тим, кого переслідує РФ. Ну от я був волонтером фронту, проти мене заведені справи в РФ, і от я буду через декілька днів подавати документи. Будемо чекати, Зеленський обіцяв, тобто прогрес вже є", - заявив речник "Правого сектору" Артем Скоропадський.

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