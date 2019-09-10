Реальний курс до кінця року 28 грн за 1 долар США: економіст

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський прокоментував, як змінюватиметься курс національної валюти.

Несходовський вважає, що у бюджеті 2020 не варто закладати завищений курс, як це було зроблено у бюджеті 2019. Він вважає, що потрібно враховувати сучасні тенденції та реалії. Експерт вважає, що до кінця року Україна не вийде на показник 29,4 грн за 1 долар США, який закладений в бюджеті 2019. Він назвав цифру близько 28 гривень за 1 американський долар.

"Так, девальвація відбудеться. Це пов'язано із іншими факторами. Це пов'язано із традиційними сезонними факторами, такими як активна закупівля імпортної продукції у грудні, що обов'язково призведе до нестачі іноземної валюти в Україні. Але це девальвація не в тих обсягах, які були спрогнозовані", - зазначив Несходовський.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!