Реальні запаси газу не перевищують 8 млрд: експерт з питань енергетики

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук у прямому етері ObozTV прокоментував цей та наступний опалювальні сезони в Україні.

"Спочатку треба пережити цей опалювальний сезон, тому що, якщо буде припинення транзиту російського газу, виникне багато проблемних ситуацій. І я би так сказав, що це добре, що міністр Оржель запевняє, що запасів газу вистачить. Було би дивно, якби він казав навпаки... що він сумнівається. Але треба розуміти, що проблема наступна, що не зважаючи на заяви щодо запасів газу є 22 млрд кубометрів, треба розуміти, що з цього всього газу реального, фактичного газу, який можна використовувати, менше 8 млрд кубометрів. Весь інший газ: 6 млрд - це буферний газ, а майже 8 млрд - це газ який належить європейським компаніям, трейдерам, які зберігають його у вигляді такого собі складу. проблема в тому, що "Нафтогаз" не підписав з цими компаніями договори", - заявив експерт.

Він наголосив, що у випадку, якщо РФ припинить постачання російського газу, то Україна опиниться у ситуації, коли питання, по якій ціні ці компанії продадуть "Нафтогазу" блакитне паливо, яке зараз зберігається в ГТС, залишається відкритим.

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