"Реальна любая цена на газ, - важно, какие будут последствия этого", - Игорь Насалик в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

Украинский политик, народный депутат III, IV и VIII созывов, который трижды избирался мэром города Калуш, и баллотировался на мэра Киева.

Главный спортсмен украинской политики, который жмет 135 кг и готов участвовать даже в боях без правил, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказал Анне Буткевич о том реально ли уменьшить в два раза стоимость газа для населения, какой ошибке в своей жизни он благодарен, чем спорт помогает в политике, кто из всех президентов Украины был самым лучшим, чего бы он не сделал даже за миллион долларов и экономика какой страны может быть примером для Украины.

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