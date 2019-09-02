Реаліті-шоу, участь в якому загрожує життю і здоров'ю: новий сезон "Зважені і щасливі" стартує на СТБ

29 серпня на СТБ стартував дев’ятий сезон проекту "Зважені та щасливі", де учасники, за задумом сценаристів телеканалу, будуть боротися не тільки з зайвою вагою, але й за можливість побудувати стосунки.

Як закінчуються побудовані стосунки на проекті, учасники якого сподівались на тривале щасливе життя, варто нагадати окремо. У травні 2015 всіх, хто стежить за телепроектом "Зважені та щасливі", потрясла новина; від інсульту помер учасник третього сезону Ілля Яковлєв. Чоловік прийшов на шоу з вагою 147 кг і в найкоротші терміни схуд на 48 кг. Хоч Ілля і не переміг, але зустрів на проекті свою любов – Наталю Москаленко. У квітні 2014 року пара одружилася, а через рік Іллі не стало.

Це не поодинокий випадок, який мав для учасників шоу трагічний фінал. За кілька місяців по смерті Іллі, у вересні 2015, помер 52-річний Ігор Пашинський – найважчий учасник п’ятого сезону проекту "Зважені та щасливі", який за 4 місяці скинув 51 кг. Через півтора місяці після закінчення шоу чоловікові раптово стало погано, його госпіталізували з виразковою кровотечею. Незабаром з'ясувалося, що таким чином у нього почався обширний інфаркт, а неправильно призначене лікування лише погіршило діагноз.

В кінці січня 2017 року стало відомо про смерть учасниці третього сезону шоу "Зважені та щасливі" Євгенії Мостовенко . У соціальних мережах повідомляють, що жінка померла від крововиливу в мозок. Тим часом в мережі заговорили про те, що, можливо, саме інтенсивне схуднення в рекордно короткі терміни могло негативно вплинути на стан здоров'я Євгенії, адже вона не єдина учасниця проекту "Зважені та щасливі", яка померла за останні пару років.

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