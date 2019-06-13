Реакція Росії дуже промовиста: експерт привітав рішення США про перейменування Києва

Член Експертної групи з питань мовної політики при Кабінеті міністрів України Сергій Оснач привітав рішення США про перейменування Києва в латинській транслітерації з Kiev на Kyiv та зазначив, що це важливо для нашої країни, з точки зору української мовної самобутності.

Саме через те, що у світі є правило, використовувати назви географічних об'єктів так, як їхню топоніміку визначають у цій країні, МЗС, і посольство в США ініціювало ці зміни. У США не було підстав відмовляти, як і інші країни не можуть відмовити Україні в праві на свою власну назву.

За виключенням Росії, яка, за його словами, промовистою реакцією підтвердила те, що вона заперечує право України на мовну самобутність.

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