Реакція Росії дуже промовиста: експерт привітав рішення США про перейменування Києва

Реакція Росії дуже промовиста: експерт привітав рішення США про перейменування Києва221Читати матеріал російською
Член Експертної групи з питань мовної політики при Кабінеті міністрів України Сергій Оснач привітав рішення США про перейменування Києва в латинській транслітерації з Kiev на Kyiv та зазначив, що це важливо для нашої країни, з точки зору української мовної самобутності.
Саме через те, що у світі є правило, використовувати назви географічних об'єктів так, як їхню топоніміку визначають у цій країні, МЗС, і посольство в США ініціювало ці зміни. У США не було підстав відмовляти, як і інші країни не можуть відмовити Україні в праві на свою власну назву.
За виключенням Росії, яка, за його словами, промовистою реакцією підтвердила те, що вона заперечує право України на мовну самобутність.
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