Реакція G7 на вибори в Україні: Obozrevatel News о 10:00 від 02.04.2019

Реакція G7 на вибори в Україні: Obozrevatel News о 10:00 від 02.04.2019210Читати матеріал російською
Реакція G7 на вибори в Україні
Посли країн Великої сімки привітали попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ щодо першого туру президентських виборів в Україні. Про це йдеться у спільній заяві G7. За висновками Бюро ОБСЄ - вибори у першому турі були конкурентними: широкий вибір серед кандидатів і висока явка. ЄС та партнери розраховують на проведення вільних і чесних виборів президента України у другому турі голосування, йдеться у заяві.
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Brexit зупинився
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