Реакція G7 на вибори в Україні: Obozrevatel News о 10:00 від 02.04.2019

Реакція G7 на вибори в Україні

Посли країн Великої сімки привітали попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ щодо першого туру президентських виборів в Україні. Про це йдеться у спільній заяві G7. За висновками Бюро ОБСЄ - вибори у першому турі були конкурентними: широкий вибір серед кандидатів і висока явка. ЄС та партнери розраховують на проведення вільних і чесних виборів президента України у другому турі голосування, йдеться у заяві.

Суд заарештував учасника гучного ДТП в Одесі

Київський райсуд Одеси заарештував на 60 діб, без можливості внесення застави, водія, якого підозрюють у скоєнні ДТП, що призвело до загибелі військовослужбовця Нацгвардії.

Brexit зупинився

Британський парламент знову відхилив, цього разу вже чотири альтернативних варіантів виходу з Євросоюзу. Депутати не підтримали - жодної ініціативи. У Брюсселі нагадали, що в такому разі Британія мусить взяти участь у виборах до Європарламенту.

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