Раз на тиждень можна їсти і некорисну їжу: дієтолог

Лікар-дієтолог Юлія Поворознюк у прямому етері ObozTV дала декілька важливих порад щодо здорового харчування.

Іона заявила, що інколи можна собі дозволити і нездорові продукти, але, за її словами, їх кількість у раціоні не має складати більше 20%.

"Ми повинні пам'ятати, що дуже рідко ми можемо собі дозволити солодощі, але лише у першій половині дня. Ну, наприклад, в суботу чи неділю, коли ми зустрічаємося з друзями чи батьками, але не кожного дня. В Україні дуже низька усвідомленість із приводу харчування, і ми вживаємо кожного дня багато солодощів, багато вуглеводів, багато цукру кладемо у чай чи каву кожного дня. Але потрібно вивчати інформацію, знати, що цукор є шкідливим", - заявила дієтолог.

Вона також додала, що згідно до результатів останніх досліджень українські діти та дорослі занадто багато вживають солодкого.

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