ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
МедОбозГоловна

Расистський скандал в Україні: журналісту газети Верховної Ради запропонували вилізти з печери

23Читати матеріал російською

У мережі розгорівся скандал через висунення в народні депутати від партії "Слуга народу" українського олімпійця Жана Беленюка.

Журналіст державної газети "Голос України" Василь Чепурний в Facebook написав, що поява спортсмена в списках партії президента є "експериментом над Україною".

"Дали зека - вибрали президентом. Далі єврея-клоуна - вибрали президентом. Зараз дають негра в депутати - точно виберуть. Може, нам ще транссексуала підсунуть або робота вже? А що: українці толерантні - проголосують!" – написав він.

У мережі його пост викликав шквал обурення і масу негативних коментарів у бік Чепурного, називаючи його расистом.

"Ви хвора людина", "Я не за Зеленського, але це вже, вибачте, просто немає слів ... Чіпляння за національність і колір шкіри, це просто за гранню", "Соромно, що ось це чмо Василь вважає себе українцем","Ну і виродок, убийся об стіну","Позорище. І навіть якщо Жан б не був світовим чемпіоном, ми живемо в 21 столітті і саме ви, журналісти, повинні говорити про права людей!" – писали в мережі.

Беленюк вже відповів на пост Чепурного, порадивши йому "вилізти з печери".

"Деяким панам, особливо які називають себе журналістами, потрібно потроху вилазити з печер, а то засиділися, а на дворі 21 століття", – написав чемпіон в мережі.

При цьому спортсмена в соцмережі підтримали відомі блогери та журналісти.

"Коли людину не соромно назвати словом "чмо". Може це такий невдалий жарт?" – написав Сергій Наумович.

"Кажуть, ця людина працює журналістом в "Голосі України". Жан Беленюк, я дуже рада, що ви будете займатися майбутнім України. І знайте, цих "Василів"- одиниці в нашій країні", – зазначила журналіст Наталя Влащенко.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини