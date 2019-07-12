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"Рано ставити крапку": експерт про скандал з екс-заступником Пшонки

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Центральна виборча комісія може оскаржити рішення суду про допуск на вибори до Верховної Ради екс-заступника генпрокурора часів Януковича Рената Кузьміна.

Таку думку висловив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок.

"Я не впевнений, що можна поставити в цій історії крапку. Це рішення апеляційного суду. Можливо, Центральна виборча комісія буде його оскаржувати, звернеться до Верховного суду України. Я цього не виключаю. Якщо дивитися на попередні справи, то ЦВК як правило йшла до кінця і оскаржила стільки, скільки можна було. Подивимося, яким буде рішення Верховного суду", – заявив аналітик.

За його словами, рішення суду впливає на виборчий процес.

Подробиці дивіться в Підсумках дня з Вадимом Колодійчуком на ObozTV.

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