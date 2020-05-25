Ранкове Київське метро відкрито після 2 місяців на карантині

Відео 11:39, 25.05.2020 Оновлено: 11:45, 25.05.2020
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