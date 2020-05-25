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25 травня • оновлено в 12:39
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Ранкове Київське метро відкрито після 2 місяців на карантині

• Ранком незначне скупчення людей було у вагонах лише під’їзджаючи до центральних станцій столиці;

• Режим дистанції порушується на переходах між різними лініями та у вагонах, бо люди сидять плечем до плеча впритул на сидіннях;

• Поліція проводить візуальний огляд, але їх хвилюють лише маски. Рукавички на власний розсуд людей (це зі спостережень)

• Всі обіцяні форми оплати працюють;

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