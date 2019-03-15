Ракетний удар по Ізраїлю: Obozrevatel News о 16:30 від 15.03.2019

Ракетний удар по Ізраїлю

Ракетний удар по Ізраілю. За попередніми даними два снаряди випустили з Сектора Газа. Одну збила система протиповітряної оборони. Інша ракета приземлилася, за інформацією ЗМІ, у морі. Ізраїльска армія дала відповідь, під удари потрапили військові об'єктии в Секторі Газа.

Німеччина повернула Україні грамоту часів Мазепи

Німеччина повернула Україні грамоту часів гетьмана Івана Мазепи. Цей документ Петро Перший видав київському митрополиту Йоасафу Кроковському у 1708 році, коли той очолював Київську митрополію. У документі йшлося про підпорядкування московському патріарху.

Аеропорт "Ужгород" відновив рейси

Аеропорт "Ужгород" запрацював; перерва в роботі тривала три роки. Сьогодні у місті приземлився перший літак. Це був рейс за маршрутом Київ-Львів-Ужгород. Відтепер такі рейси будуть виконувати по п'ятницях. Літак вилітатиме з аеропорту "Київ" о десятій ранку і прибуватиме до Львова за годину, після півторигодинної перерви продовжить рух на Ужгород, туди летіти пів години.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 16:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!