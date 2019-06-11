Ракетні випробування в Одеській області: біологи хвилюються за стан птахів заповідника

В.о. директора Національного природного парку "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк зазначила, що біологічне співтовариство розуміє ті завдання, які стоять перед військовими у нинішній тривожний час, проте, за її словами, має стояти на захисті української флори і фауни, яке вони здійснюють у відповідності о законодавства і своїх зобов'язань.

Вона наголосила, що проводити ракетні випробування у весняно-літній період категорично неможливо. Під час ракетного запуску відбувається не тільки хімічне забруднення, але й наслідки потужного вибуху негативно впливає на орнітофауну заповідника. Вона нагадала, що літній період вважається рекреаційним.

За її словами, при підготовці до випробувань, спираючись на відповідну постанову Кабміну, військові намагаються врахувати небезпеку для цивільного населення. Разом із тим, вона наголосила, що шкоду, яка може бути заподіяна природі до уваги не береться.

Нагадаємо, через випробування нових ракет "Нептун" і "Вільха-М" під час масштабних навчань на полігоні під Одесою - доступ до узбережжя там обмежать. Таке повідомили у Татарбунарській райдержадміністрації. Йдеться про курорти неподалік Лебедівки, зокрема на мисі Калфа, мисі "Льодовики", а також на прибережній косі, яка відокремлює Тузлівські лимани, протяжністю 10 кілометрів. Повідомляють, що в цьому районі можуть падати вибухонебезпечні уламки ракет і безпілотників. Триватимуть вишколи від завтра по 14 червня.

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