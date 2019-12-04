Головна Новини
6 грудня • оновлено в 09:16
МоваЯзык
МедОбоз Головна

ракети

16
Читати матеріал російською

Колін Фурзе не перестає дивувати своїми новими Челендж. Цього разу він вирішив здивувати співтовариство піротехнічним шоу. Разом зі своїм другом вони побилися об заклад, суть якого полягала в тому, щоб обстріляти один одного з ракетниць.

ракети

ракети

скріншот з відео

ракети

ракети

скріншот з відео

Але не варто недооцінювати масштаби цієї битви. Вони замовили понад 2000 ракет, встановили їх на 2 джипа і виїхали в пустку, де точно не буде людей.

Хто виявився переможцем в цій сутичці, сказати складно.

ракети

ракети

скріншот з відео

ракети

ракети

скріншот з відео

Небо заповнилося ракетними залпами, навколо стояв густий дим, а також незабутнє світлове шоу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Insta OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Insta OBOZ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини