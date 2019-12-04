Колін Фурзе не перестає дивувати своїми новими Челендж. Цього разу він вирішив здивувати співтовариство піротехнічним шоу. Разом зі своїм другом вони побилися об заклад, суть якого полягала в тому, щоб обстріляти один одного з ракетниць.

ракети скріншот з відео

ракети скріншот з відео

Але не варто недооцінювати масштаби цієї битви. Вони замовили понад 2000 ракет, встановили їх на 2 джипа і виїхали в пустку, де точно не буде людей.

Хто виявився переможцем в цій сутичці, сказати складно.

ракети скріншот з відео

ракети скріншот з відео

Небо заповнилося ракетними залпами, навколо стояв густий дим, а також незабутнє світлове шоу.

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