Радж Мохан Наїр продемонструє дивовижні здібності свого тіла, яке може витримувати електричний струм силою в кілька ампер.

Електричний Мохан або Електрочеловек став відомий у всьому світі завдяки своїм дивовижним суперздатностями. У той час як вплив струму величиною в кілька десятків міліампер може бути фатальним для більшості людей, ця людина навіть не відреагує на таку напругу.

Радж Мохан Наїр - людина проводить струм Скріншот з відео

Радж Мохан Наїр - людина проводить струм Скріншот з відео

Електрочеловек не просто бере оголені дроти в свої руки - він розміщує один з них на своїй мові для кращої провідності, а другий притискає до ніг, рук або голові, дозволяючи електричного струму проходити крізь тіло. Історія про те, як Електричний Мохан придбав свої надздібності так само неймовірна: він зайшов в трансформаторну будку і схопив провід, що знаходиться під напругою.

Радж Мохан Наїр - людина проводить струм Скріншот з відео

Радж Мохан Наїр - людина проводить струм Скріншот з відео

На подив маленького хлопчика, з ним нічого не сталося, і саме тоді він зрозумів, що наділений особливим даром. З тих пір Мохан почав демонструвати знайомим, а потім і всьому світу свій імунітет до електрики.

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