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Радник Трампа приїде в Київ через продаж українського заводу китайцям

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Українське авіабудівне підприємство "Мотор Січ" (розташоване в Запоріжжі) стало предметом обговорень у владних кабінетах найбільших держав.

Підприємство продають Китаю, який традиційно відстає в авіації від передових держав. У США ж бояться, що угода може нашкодити їхній безпеці, бо вплине на військовий потенціал давнього опонента. США і Китай конкурують між собою. Зараз весь світ бачить це за торговельною війною, але квотами і акцизами все не закінчується. Гонка озброєнь – одна з основних складових тривалого суперництва двох гігантів.

Як пише видання The Wall Street Journal, якщо "Мотор Січ" потрапить до рук китайців, це дозволить їм поліпшити свої оборонні технології й суперечитиме "національно-оборонній стратегії" "Дяді Сема" (персоналізований образ США).

Словом, США не бажають, щоб Україна допомагала розвивати військовий потенціал Китаю, бо бачить у ньому загрозу. Саме з цієї причини, як заявляють у WSJ із посиланням на власні джерела в Адміністрації Трампа, до Києва в найближчий час прибуде радник із національної безпеки Джон Болтон. "Ми збираємося поговорити з українцями про амбіції Китаю й те, що ми думаємо з приводу того, що замишляє Китай", – пояснили у Трампа.

"Мотор Січ" - один із найбільших авіаційних заводів України. Він виробляє двигуни для газотурбінних літаків і вертольотів. Головний ринок збуту – пострадянські країни і Китай. Хоча двигуни, в тому числі постачають до Ізраїлю, Австрії (для літаків DA-50) та інші високотехнологічні країни. Авіація – одна з проблемних сфер Китаю. Так історично склалося, що своєї сформованої галузі з розвиненими технологіями у цієї країни немає. Залучити їх із західних країн чи до того ж зі США – складно. Крім цього, американці цьому перешкоджають.

А ось Україна цілком може стати для китайців можливістю зробити значний прогрес в авіабудуванні. Продукція "Мотор Січі" має подвійне призначення – і для цивільної, і для військової авіації. Тому Китай як ніхто зацікавлений у підприємстві і заволодінні його технологій для розвитку власної галузі на своїй території. З іншого боку у заводу з'явилися великі проблеми після початку військової агресії Росії. А все тому, що один із головних партнерів – РФ.

Розмір угоди не розголошується, проте в минулому році одна акція "Мотора" коштувала 6,5 тис. грн. Пакет в 50% це більше мільйона акцій. Їх вартість близько 6,5 млрд грн.

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