ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

Радник президента за брата не у відповіді: бос студії ''Квартал 95'' дав скандальне інтерв'ю

197Читати матеріал російською

Співвласник і керівник студії "Квартал 95" Борис Шефір, брат першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, який сидить в кабінеті колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, заявив, що з президентом Росії Володимиром Путіним можна домовитися про припинення війни на Донбасі.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Детектор медіа" у четвер, 30 травня. Серед перших необхідних кроків для цього Шефір назвав скасування закону про мову.

Крім того, бізнесмен розкрив, яку роль він зіграв у штабі Зеленського. Він розповів, що писав передвиборчу програму чинного президента, а також допомагав складати йому промови.

Зазначимо, що Борис Шефір є рідним братом першого помічника Зеленського Сергія Шефіра.

Пізніше у Зеленського відхрестилися від заяви Шефіра.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини