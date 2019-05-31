Радник президента за брата не у відповіді: бос студії ''Квартал 95'' дав скандальне інтерв'ю

Співвласник і керівник студії "Квартал 95" Борис Шефір, брат першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, який сидить в кабінеті колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, заявив, що з президентом Росії Володимиром Путіним можна домовитися про припинення війни на Донбасі.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Детектор медіа" у четвер, 30 травня. Серед перших необхідних кроків для цього Шефір назвав скасування закону про мову.

Крім того, бізнесмен розкрив, яку роль він зіграв у штабі Зеленського. Він розповів, що писав передвиборчу програму чинного президента, а також допомагав складати йому промови.

Зазначимо, що Борис Шефір є рідним братом першого помічника Зеленського Сергія Шефіра.

Пізніше у Зеленського відхрестилися від заяви Шефіра.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!