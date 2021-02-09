Радник глави МВС Мартиненко: залиште авто вдома

Радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповів про те, як сильні снігопади позначилися на ситуації на дорогах країни. За його інформацією, протягом минулої доби сталося понад 1200 ДТП, в яких загинуло 8 осіб, ще 46 були травмовані.

Він звернувся до водіїв із закликом не виїжджати на авто за відсутності нагальної потреби, допоки країна перебуває у сніговому полоні. Мартиненко також наголосив на тому, що варто зобов’язувати водіїв "перевзувати" свої авто на зимові шини й анонсував тематичну законодавчу ініціативу.