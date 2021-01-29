Радник глави МВС: час вчитися поводженню зі зброєю

Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу Obozrevatel TV пояснив суть законопроєкту №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї". За його словами, йдеться не про легалізацію, а про впорядкування реєстру обігу зброї.

За інформацією Мартиненка, в Україні нині близько 1,2 мільйона одиниць вогнепальної зброї. Він спрогнозував широку дискусію з цього питання після ухвалення законопроєкту в першому читанні.

Він також наголосив на необхідності підвищення рівня обізнаності громадян про зброю, впровадження в країні культури поводження з нею.