Радник глави МВС: час вчитися поводженню зі зброєю

Тетяна Гайжевська Відео 11:37, 29.01.2021 Оновлено: 12:12, 29.01.2021

Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу Obozrevatel TV пояснив суть законопроєкту №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї". За його словами, йдеться не про легалізацію, а про впорядкування реєстру обігу зброї.

За інформацією Мартиненка, в Україні нині близько 1,2 мільйона одиниць вогнепальної зброї. Він спрогнозував широку дискусію з цього питання після ухвалення законопроєкту в першому читанні.

Він також наголосив на необхідності підвищення рівня обізнаності громадян про зброю, впровадження в країні культури поводження з нею.

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