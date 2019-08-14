Радість від звільнення Хацкевича перекриває усі погані новини: Артем Франков

Спортивний журналіст, футбольний експерт Артем Франков заявив, що новина про звільнення з посади головного тренера ФК "Динамо" Олександра Хацкевича перекриває абсолютно усі погані новини.

Він зазначив, що якби кияни пройшли цей посередній бельгійський клуб, то жодної мови про звільнення тренерського штабу, не зважаючи на попередні не дуже успішні два роки роботи, не було би. І всі ті недоліки команди, які експерти постійно відмічають, лише погіршувалися би і зростали. Артем Франков заявив, що був абсолютно впевнений в тому, що динамівці пройдуть бельгійський клуб, адже цього року, за його словами, суперники були слабші за минулорічних. Він нагадав, що минулого року динамівці програли "Аяксу", який лише дивом не вийшов до фіналу Ліги Чемпіонів.

Спортивний експерт заявив, що команда погано підготовлена фізично. Він додав, що кияни дуже погано пресингують, а сучасний футбол складно уявити без якісного пресингу. Франков не побачив ані фізики, ані тактики, ані розуміння того, як потрібно будувати гру. Окрім того, індивідуальний рівень гравців також залишає бажати кращого, додав експерт.

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