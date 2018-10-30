Радбез ООН розгляне ситуацію на Донбасі - Затонув плавдок "Адмірала Кузнецова" - Венецію накрила негода - новини на ObozTV

Рада безпеки ООН сьогодні на відкритому засіданні розгляне ситуацію на Донбасі, напередодні анонсованих Москвою і окупаційною владою фейкових "виборів" на Донбасі.

У Мурманську повністю затонув найбільший у світі плавучий док, де ремонтують російський авіаносний крейсер “Адмірал Кузнєцов”. Чотири людини зазнали травм.

В Італії вирує негода. П‘ятеро людей загинули. Венецію - затопило. Рівень води у місті піднявся до півтора метра над рівнем моря. Найнижча точка Венеції – площа Сан-Марко, тимчасова закрита для відвідувачів.

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