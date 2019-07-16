Радбез ООН і український закон про мову: дипломат дав прогноз по резолюції

Дипломат, співробітник Посольства України в США 2015-2016 рр. Андрій Теліженко розповів про ймовірний результат сьогоднішнього засідання Радбезу ООН, який скликала Росія для обговорення українського закону про мову.

На його думку, не дивлячись на те, що Російська Федерація намагається використовувати західну дипломатію і західні майданчики для своєї пропаганди, результати сьогоднішнього засідання Радбезу ООН ніяких негативних наслідків для України не принесуть. У той же час, він вважає, що Кремлю необхідно підтвердження власної значущості в очах своїх громадян, що начебто російську владу слухають на таких майданчиках, як ООН, ПАРЄ та ін.

Україна ж, за його словами, буде намагатися використовувати сьогодні цей майданчик, щоб поговорити про українських моряків і ситуації з розслідуванням катастрофи MH17. А резолюцій Радбезу ООН, на його переконання, прийнятих більшістю країн, не буде. Такі країни, як США, встануть на бік України.

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