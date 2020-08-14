Рада розгляне підвищення "мінімалки": в "Слузі народу" озвучили прогноз

Під час позачергового засідання Верховної Ради 25 серпня з високою вірогідністю буде ухвалений законопроєкт щодо підвищення мінімальної заробітної плати.

Потреба у позачерговому скликанні парламенту виникла через те, що у разі ухвалення законопроєкту, підвищена заробітна плата нараховуватиметься вже з 1 вересня. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла народна депутатка від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Звичайно, ми збираємося на позачергову сесію. На сайті Верховної Ради ще немає офіційного повідомлення від голови парламенту, але я думаю, що воно з’явиться найближчим часом", – запевнила вона.

"Можливо, будуть ще якісь питання в порядку денному, але президентський законопроєкт щодо підвищення мінімальної заробітної плати буде основним пунктом, задля якого ми збираємося", – додала нардепка.

Відповідаючи на запитання, чи можуть виникнути зауваження до документу у її колег по фракції чи представників інших фракцій, Кравчук зауважила, що це малоймовірно.

"Мені складно уявити, щоб колеги з інших фракцій відмовилися голосувати за цей законопроєкт, відмовилися підняти мінімальну заробітну плату. Думаю, це було б дуже необачно і нечесно з їхнього боку", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський анонсував поетапне підвищення мінімальної заробітної плати в Україні. З 1 вересня 2020 року – до 5,5 тис. грн, з 1 січня 2021 року – до 6 тис. грн, з 1 липня 2021 року – до 6,5 тис. грн. Напередодні в Верховній Раді був зареєстрований відповідний законопроєкт глави держави. Президент звернувся до глави ВР з проханням провести позачергове засідання парламенту у вівторок, 25 серпня.