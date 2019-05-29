Рада провалила розширення прав вагітних жінок

Юрист В'ячеслав Коломійчук зазначив, що вагітні жінки, це особлива категорія населення, яка потребує захисту та додаткових гарантій з боку держави. Їх фізична та психічна перевтома, емоційна напруга, недостатність годин відпочинку та сну, це ті фактори, які, за словами юриста, можуть вплинути на здоров'я майбутньої дитини та матері.

Тому, за його словами, виникла така законодавча ініціатива; доповнити Кодекс законів про працю і зменшити їм тривалість робочого дня на одну годину. Проте, народні обранці цю ініціативу провалили.

Перелічивши ті трудові гарантії та трудові права, які є зараз у вагітних жінок в Україні, він окремо наголосив, що роботодавець немає права відмовити вагітній жінці у прийомі на роботу тільки через те, що вона чекає на дитину. Проте, за словами юриста, дуже важко довести, що вагітна жінка отримала відмову у прийняті на роботу саме через вагітність.

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