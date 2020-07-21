Рада коштує нам 2 млрд, це найдорожчий парламент, - Томенко

Рада коштує нам 2 млрд гривень, це найдорожчий парламент. Окрім зарплати народні депутати мають безліч додаткових доплат. Зокрема, є "кошти на депутатську діяльність" близько 35 тисяч, кошти на помічників, які майже дорівнюють зарплаті, є привілеї і бонуси, є зарплата "в конвертах" і доплати від "спонсорів партії" за те, щоб народні депутати натискали на кнопки, не читаючи законопроєкти.

Таку заяву під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV зробив голова партії "Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко.

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