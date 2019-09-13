П'ятниця 13 – найбезпечніший день за весь рік: психолог

Психолог Віра Романова пояснила, чи варто українцям боятися п'ятниці 13.

У народі існує думка, що саме в п'ятницю 13 Єва скуштувала заборонений плід і дала його Адаму, також вважають, що Каїн убив свого брата Авеля. Із п'ятницею 13 також асоціюється страх перед чорними кішками. Вважають. що вони найбільше пов'язані із потойбічним світом, ніж усі інші. Страх перед п'ятницею 13 пов'язує багатьох людей, тому в медицині існує навіть такий термін, як трискайдекафобія. Воно означає ірраціональний страх перед числом 13.

Романова пояснила, що через те, що люди дуже бояться п'ятниці 13, саме в цей день відбувається найменша кількість нещасних випадків та неприємностей, адже люди у цей день дуже обережні через свій страх. Саме тому психолог вважає п'ятницю 13 найбільш безпечним днем за весь рік.

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