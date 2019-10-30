Путіну вигідно закінчити конфлікт на Донеччині: американський політолог

Американський політичний аналітик Джейсон Смарт у прямому етері ObozTV прокоментував розведення військ і майбутню зустріч у нормандському форматі.

"Я думаю, що Путін хоче зустрітися. Адже при Порошенко кожен день була пропаганда проти Порошенка на російських каналах, і Путін показав, що він сильний і може відмовити у зустрічі з президентом іншої держави. Зараз показали Порошенко, як корупціонера, як людину яка крала у свого народу, і я не дуже не люблю Порошенко, але ми бачимо яка різниця в тому, як показують Зеленського і Порошенко. Для Путіна особисто вигідно зараз зустрітися з Зеленським і закінчити це. Не через те, що він любить українців або любить мир, а для того, щоб показати, що він сильна людина і може вирішити дану ситуацію ", - заявив американський політолог.

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