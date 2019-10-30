Головна Новини
30 жовтня • оновлено в 19:14
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Путіну вигідно закінчити конфлікт на Донеччині: американський політолог

79 Читати матеріал російською

Американський політичний аналітик Джейсон Смарт у прямому етері ObozTV прокоментував розведення військ і майбутню зустріч у нормандському форматі.

"Я думаю, що Путін хоче зустрітися. Адже при Порошенко кожен день була пропаганда проти Порошенка на російських каналах, і Путін показав, що він сильний і може відмовити у зустрічі з президентом іншої держави. Зараз показали Порошенко, як корупціонера, як людину яка крала у свого народу, і я не дуже не люблю Порошенко, але ми бачимо яка різниця в тому, як показують Зеленського і Порошенко. Для Путіна особисто вигідно зараз зустрітися з Зеленським і закінчити це. Не через те, що він любить українців або любить мир, а для того, щоб показати, що він сильна людина і може вирішити дану ситуацію ", - заявив американський політолог.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Джейсон Смарт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини