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Путіну вигідно: в Україні оцінили ймовірність обміну Вишинського на полонених моряків

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У соцмережах бурхливо обговорюють можливість обміну головного редактора російського інформагентства "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського на 24 українських моряків-військовополонених.

Чи справді такий обмін можливий? Про ситуацію розповідає керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

Експерт наголошує, що значимість Вишинського вже була продемонстрована Кремлем, особливо президентом Росії Володимиром Путіним, який згадував про його затримання "публічно і неодноразово".

"У той же час, говорити про те, що він один може бути обміняний... Мені здається, це передчасно, і Кремль намагатиметься виторгувати якісь ще більш сприятливі і вигідні умови", – прогнозує він.

Втім, за словами Мусієнка, як тільки буде відмашка з Кремля – російський суд зможе одразу ж змінити запобіжний захід полоненим морякам.

Що заважає Путіну дати таку "відмашку"? Спробуємо розібратися в нашому ефірі.

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