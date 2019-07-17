Путіну вигідно: в Україні оцінили ймовірність обміну Вишинського на полонених моряків

Путіну вигідно: в Україні оцінили ймовірність обміну Вишинського на полонених моряків520 Читати матеріал російською
У соцмережах бурхливо обговорюють можливість обміну головного редактора російського інформагентства "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського на 24 українських моряків-військовополонених.
Чи справді такий обмін можливий? Про ситуацію розповідає керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.
Експерт наголошує, що значимість Вишинського вже була продемонстрована Кремлем, особливо президентом Росії Володимиром Путіним, який згадував про його затримання "публічно і неодноразово".
"У той же час, говорити про те, що він один може бути обміняний... Мені здається, це передчасно, і Кремль намагатиметься виторгувати якісь ще більш сприятливі і вигідні умови", – прогнозує він.
Втім, за словами Мусієнка, як тільки буде відмашка з Кремля – російський суд зможе одразу ж змінити запобіжний захід полоненим морякам.
Що заважає Путіну дати таку "відмашку"? Спробуємо розібратися в нашому ефірі.
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