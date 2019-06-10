Путинская папортизация на Донбассе закончилась полным провалом

Росія виявилася не готова до оперативної видачі своїх паспортів жителям тимчасово окупованого Донбасу.

За нинішніх темпів роботи на оформлення документів для всіх людей, які проживають на захоплених територіях, їй знадобиться 28 років. Про це на своєму Telegram-каналі написав український журналіст Денис Казанський.

Він зазначив, що за місяць так звана "влада ДНР" отримала всього 6,5 тис. заявок на російські паспорти.

"Насправді отримати їх хотіло набагато більше людей, але більше просто не змогли опрацювати. Не важко підрахувати, що за офіційного населення "ДНР" 2,2 млн для загальної паспортизації за таких темпів знадобиться приблизно 28 років. Дякую, Росіє!" – роз'яснив Казанський.

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