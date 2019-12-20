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20 грудня • оновлено в 19:36
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Путіна ніби підмінили: психологиня про пресконференцію

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Психологиня Олена Рихальська у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучих "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Вона прокоментувала пресконференцію Володимира Путіна.

"Я вже неодноразово про це говорила, що у Путні за плечима школа КДБ. Він знає все. Йому вже давно навчили і міміці, і жестам, і всьому іншому. Але мені здається, що він вже забувається, думає, що йому можна все. Я коментувала його і на мінській конеренції, коли він ручку ламав, і коли він картину малював, він насправді порушує. Вчора я говорила зі знайомою з Британії, а її чоловік, він такий справжнісінький британець, каже що Путіна ніби підмінили", - зазначила психологиня.

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Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олена Рихальська
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